Бывший украинский претендент на титул чемпиона мира не сумел удачно вернуться в ринг

Вячеслав Шабранский провел первый бой за более чем два года

Фото: BoxingScene

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабарнский (21-2-1, 17 КО) провел первый бой за 25 месяцев.

В Калифорнии, США, 34-летний боксер подрался против Адриана Луны (23-8-2, 15 КО) из Мексики. Поединок завершился ничьей.

Самый важный бой в карьере Шабранский провел 25 ноября 2017 года против Сергея Ковалева, проиграв техническим нокаутом во втором раунде. На кону тогда стоял титул чемпиона мира.

Напомним, 17 октября камбэк после полуторагодичного простоя совершит другой украинец – Тарас Шелестюк. За его возвращением в бокс следите в онлайн трансляции на нашем сайте.