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Чаниев: «Беринчик крайне неудобен в ринге, по нему очень тяжело попасть»

Иса отметил, что ошибся с планом на бой
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 22:54
Чаниев: «Беринчик крайне неудобен в ринге, по нему очень тяжело попасть»
Иса Чаниев / Фото: К2 Promotions

Бывший претендент на чемпионский титул в легком весе россиянин Иса Чаниев (15-4, 11 КО) в комментарии странице boxing911.official в Instagram прокомментировал свое поражение в поединке против интерконтинентального чемпиона WBO украинца Дениса Беринчика (16-0, 9 КО).

«Я прошел отличную подготовку к этому бою, у меня абсолютно к этому нет вопросов. У меня были отличный спарринг-партнеры: Шавкат Рахимов, Марк Урванов, Руслан Камилов и другие ребята. Я слишком сильно заряжался на удар на протяжении поединка, и это мне помешало. Я знал, что я на территории соперника и мне нужно было побеждать нокаутом, иначе мне победу просто не дадут. А оказалось, что нужно было больше боксировать с ним.

Вторую половину боя я откровенно отдал сопернику. Но я не отчаиваюсь, и вернусь еще сильнее. Это бокс, и тут всякое бывает. Беринчик крайне неудобен в ринге. По нему очень тяжело попасть, он выбрасывает очень много ударов походу боя, и за ним тяжело успевать. Это был великолепный опыт для меня».

Напомним,после победы над Чаниевым Беринчик поднялся на 17-е место в рейтинге легковесов.

Карен Агабекян
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Денис Беринчик Иса Чаниев

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