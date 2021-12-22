Чаниев: «Комми особо ничего не сделал в бою против Ломаченко»

Иса Чаниев / фото - ВЕСТИ

Российский легковес Иса Чаниев (15-4, 7 КО), последний соперник Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), поделился своими мыслями относительно поединка между экс-чемпионом трех весовых Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-4, 27 КО).

Мне за месяц до боя писал транслятор нашего боя с Комми в Америке, и узнавал мое мнение. Я сказал, что для Ломаченко это будет тяжелый бой, потому что у Ричарда тяжелый удар. Но я не ожидал, что Ричард Комми так будет боксировать. Особо ничего не сделал там».