Чаниев: «Я бы в следующую субботу взял реванш у Беринчика»
Чаниев: «Комми особо ничего не сделал в бою против Ломаченко»
Российский легковес разочарован оппозицией украинского экс-чемпиона
08:59
Иса Чаниев / фото - ВЕСТИ
Российский легковес Иса Чаниев (15-4, 7 КО), последний соперник Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), поделился своими мыслями относительно поединка между экс-чемпионом трех весовых Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-4, 27 КО).
«Смотрел бой Ломаченко-Комми, и, если честно, я от Ричарда Комми ожидал большего, но Лома его хорошо переиграл и очень круто в нокдаун отправил. Бой со стороны Ломаченко мне понравился, со стороны Ричарда Комми не понравился. Я думал, что Комми будет лучше боксировать.
Мне за месяц до боя писал транслятор нашего боя с Комми в Америке, и узнавал мое мнение. Я сказал, что для Ломаченко это будет тяжелый бой, потому что у Ричарда тяжелый удар. Но я не ожидал, что Ричард Комми так будет боксировать. Особо ничего не сделал там».
Напомним, Беринчику потребовался рентген после боя с Чаниевым.