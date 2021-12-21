Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Чаниев: «В четвертом раунде я чувствовал, что у Беринчика заканчивается энергия»
Но после половины боя, украинца словно зарядили энергией
10:55
Иса Чаниев, Денис Беринчик / Фото: Инстаграм Дениса Беринчика
Бывший претендент на чемпионский титул в легком весе россиянин Иса Чаниев (15-4, 11 КО) в интервью странице boxing911.official рассказал о выносливости его бывшего соперника Дениса Беринчика (16-0, 9 КО).
«В первой половине боя, где-то в четвертом раунде я чувствовал, что у него заканчивается энергия. Уже во второй половине боя он начал по-другому действовать, будто его зарядили энергией. Он начал нормально двигаться и боксировать. Я тоже думал, что он может подсесть после половины боя».
Напомним, ранее в Киеве Беринчик выиграл у Чаниева единогласным решением судей.