Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Чаниев: «Я бы в следующую субботу взял реванш у Беринчика»
Россиянин хотел бы снова подраться с украинцем в Броварах
11:37
Иса Чаниев / Фото: Инстаграм Дениса Беринчика
Бывший претендент на чемпионский титул в легком весе россиянин Иса Чаниев (15-4, 11 КО) в интервью странице boxing911.official рассказал о желании провести реванш против Дениса Беринчика (16-0, 9 КО).
«Реванш? Я бы в следующую субботу его взял. Мне было бы очень интересно реваншировать с Беринчиком. Там все в зале просто в шоке были, а когда я вышел из ринга, то ко мне все подходили и фоткались. Все болельщики мне респектировали. Сколько украинцев в директ писали с благодарностью за бой. Думаю, им всем было бы интересно посмотреть на реванш. Именно в Броварах было бы круто провести реванш».
Напомним, Чаниев также рассказал, что удивился выносливости Беринчика.