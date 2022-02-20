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Чарло и Андраде приготовиться. Мунгия заявил о готовности подраться за титул

Хайме вошел в топ-5 среднего веса
Бокс Профессиональный бокс
22:55
Чарло и Андраде приготовиться. Мунгия заявил о готовности подраться за титул
Хайме Мунгия / Фото: DAZN

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (39-0, 31 КО) высказался о своих титульных перспективах. Слова боксера приводит портал boxingscene.com.

«Мы готовы к титульному броску. Как я ранее говорил – мы готовы ко всему, что нас ждет. Я готов согласиться на первого, кто отзовётся. Я чувствую себя сильным».

Напомним, ранее Мунгия нокаутировал в третьем раунде Димитриуса Балларда.

Карен Агабекян
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