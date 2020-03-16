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Чарло – о бое с Бенавидесом: «Даю ему 4-6 раундов, не больше»
Чемпион мира принял вызов соотечественника
14:08
Джермалл Чарло / фото - Getty Images
Чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) ответил на вызовДэвида Бенавидеса (24-0, 21 КО). Американец готов разделить ринг с соотечественником и уверен в своей досрочной победе. Цитирует Чарло Boxing Insider.
«Давайте сделаем так, чтобы этот бой состоялся. Я надеру ему его панковскую задницу. Я вам это обещаю. Я даю Дэвиду примерно четыре, пять или шесть раундов, но не больше.
В последнем бою, было видно слишком много дыр в его защите. Он пропускает много сильных ударов. Придет время, когда я выберу момент, взорвусь и нокаутирую его. Поверьте мне. Я занимаюсь этим всю свою жизнь. Дайте мне этот бой».
В последнем бою Чарло решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО).