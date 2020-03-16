Чарло – о бое с Бенавидесом: «Даю ему 4-6 раундов, не больше»

Джермалл Чарло / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) ответил на вызовДэвида Бенавидеса (24-0, 21 КО). Американец готов разделить ринг с соотечественником и уверен в своей досрочной победе. Цитирует Чарло Boxing Insider.

В последнем бою, было видно слишком много дыр в его защите. Он пропускает много сильных ударов. Придет время, когда я выберу момент, взорвусь и нокаутирую его. Поверьте мне. Я занимаюсь этим всю свою жизнь. Дайте мне этот бой».