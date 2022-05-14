Реванш Джермелла Чарло и Кастаньо получил новую дату
Чарло оказался легче Кастаньо накануне реванша за титул абсолютного чемпиона мира
Мегафайт в первом среднем весе состоится в Карсоне
09:37
Чарло и Кастаньо / Фото - TwitterВ Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего ивента от промоутерской компании Premier Boxing Champions, который состоится 14 мая на арене «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне.
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания главных участников шоу:
Реванш за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в первом среднем дивизионе:
69,3 кг | Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO), Хьюстон (США)
69,7 кг | Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO), Исидро-Касанова (Аргентина)
Элиминатор по версии IBF в полусреднем весе:
66,3 кг | Джарон Эннис (28-0, 26 KO), Филадельфия (США)
66,5 кг | Кастио Клейтон (19-0-1, 12 KO), Монреаль (Канада)
Напомним, минувшим летом Чарло и Кастаньо так и не смогли определить победителя с первого раза – американец был спасен судьями, которые разглядели ничью. Изначально их реванш должен был состояться 19-го марта в Лос-Анджелесе (США), но Кастаньо повредил бицепс во время спарринга, что потребовало небольшой отсрочки.
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