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Чарло: «После того как пробил Кастаньо левым боковым и он упал, я понял, что все кончено»

Американец прокомментировал победу над аргентинцем
Бокс Профессиональный бокс
10:40
Чарло: «После того как пробил Кастаньо левым боковым и он упал, я понял, что все кончено»
Фото: badlefthook.com

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) прокомментировал победу над Брайаном Кастаньо (17-1-2, 12 KO).

Чарло цитирует ресурс ringtv.com:

«Это наследие. Это был бой года. На этот раз я прислушивался к своему углу. Я видел, что ломал Брайана, и он замедлялся. После того как пробил его левым боковым и он упал, я понял, что все кончено.

Это невероятно. Я отдал всего себя и все видели результат. Это был очень нервный бой. Было впечатление, что я впервые вышел в ринг, но я хотел убедиться, что в этот раз победа будет за мной».

Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира.

Рене Тер Велде
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Теги

Джермелл Чарло Брайан Кастаньо

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