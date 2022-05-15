Чарло: «После того как пробил Кастаньо левым боковым и он упал, я понял, что все кончено»

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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) прокомментировал победу над Брайаном Кастаньо (17-1-2, 12 KO).

Чарло цитирует ресурс ringtv.com:

Это невероятно. Я отдал всего себя и все видели результат. Это был очень нервный бой. Было впечатление, что я впервые вышел в ринг, но я хотел убедиться, что в этот раз победа будет за мной».