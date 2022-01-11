Джейк Пол готов встретиться с Чавесом-младшим
Чавес-младший принял вызов от Джейка Пола. Мексиканец намерен нокаутировать видеоблогера
Бывший чемпион мира желает заработать крупную сумму
11 января 11:59
Хули Сезар Чавес-младший / Фото - boxingsceneЭкс-чемпион мира в среднем дивизионе Хулио Сезар Чавес-младший (52-5-1, 34 КО) отреагировал на желание известного американскому видеоблогера и начинающего боксера Джейка Пола (5-0, 4 КО) провести очный поединок.
Цитирует Чавеса-младшего Boxing Scene.
«Уверяю вас, я надеру Джейку Полу задницу. Я хочу, чтобы победитель получил все. Победитель получает все деньги. Джейк Пол – отстой, я нокаутирую его».
Напомним, ранее Чавес-младший опозорил семью, проиграв 46-летнему бойцу MMA Андерсону Силве.
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