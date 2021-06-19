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Чавес провалил взвешивание и выплатит Силве 100 тысяч долларов
45-летний ветеран сумел сделать вес к бою
13:25
Чавес и Сильва / фото - MMA Fighting
Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (52-5, 34 КО) не уложился в рамки веса перед боем против экс-чемпиона UFC Андерсона Сильвы.
Стороны прописали лимит в 82,55 кг, однако мексиканец показал на взвешивании 83,6 кг. Поединок 19 июня все равно состоится, но Чавес теперь должен выплатить Сильве 100 тысяч долларов.
Чавес пообещал победить нокаутом в первом раунде.
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