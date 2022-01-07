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Чавесу-младшему предложили провести поединок с Джейком Полом

Мексиканский средневес уверен в своей победе над видеоблогером
Бокс Профессиональный бокс
07 января 09:00
Чавесу-младшему предложили провести поединок с Джейком Полом
Хулио Сезар Чавес-младший / Фото - bloodyelbow
Экс-чемпион мира в среднем дивизионе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (53-6-1, 34 KO) сообщил, что получил предложение выйти в ринг против популярного видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 KO). 

Цитирует Чавеса-младшего fightnews.com.

«Джейк Пол и его люди связались со мной, по поводу поединка с ним. Я согласился, но опять же есть нюансы. Они сказали, что я получу от одного до трех миллионов, плюс PPV. Но это бой, который может быть продан миллионам и побить все рекорды. Потому что Джейк популярен и у меня есть имя. Я бывший чемпион мира, поэтому ясно дал понять, что разделение гонорара должно быть 50/50».


«Также учтите, что мне придется набрать 190 фунтов, потому что Джейк – крупный парень, а это риск. Его люди уверенны, что я проиграю, но он не знает, как боксировать и я воспользуюсь своими преимуществами. Я знаю, что могу нокаутировать Джейка».


«Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. У меня 61 бой за плечами. Да, я не выглядел хорошо в последних двух поединках, но я дрался с серьезными травмами. Сейчас я чувствую себя лучше, и если состоится бой с Полом, я буду хорошо подготовлен. Я не проиграю».


Ранее легенды мирового бокса Хулио Сезар Чавес и Флойд Мейвезер договорились провести выставочный поединок.


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