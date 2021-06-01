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Чего еще ждать отбывшего ОМОНовца? В России тренер по боксу избил подростка и его отца за отказ с ним тренироваться

После инцидента проблемы не закончились
Бокс Аматорский бокс
16:31
Чего еще ждать отбывшего ОМОНовца? В России тренер по боксу избил подростка и его отца за отказ с ним тренироваться
История
Боксерские тренировки закончились побоищем на улице / Фото - Regnum

Иногда тренеры по боксу не только делают своих подопечных сильнее, работают над их психологией и помогают подсказками в углах по ходу боев. Бывает так, что от сотрудничества с тренерами сами подопечные оказываются в больнице, да еще и вместе со своими родителями.

Такая боксерская драма произошла в России в городе Люберцы (Московская область), сообщает Telegram-канал Baza. Тренер по боксу Евгений Герасимов, который работал в зале, организованном в подвале одного из домов, не нашел общего языка с 14-летним подопечным, из-за чего тот отказался с ним тренироваться.

Бывший ОМОНовец Герасимов не принимал этот вариант и настаивал, чтобы мальчик продолжал работать с ним, из-за чего тот пожаловался своему отцу, который позвонил тренеру и назвал его «вымогателем» и другими более обидными словами.

После этого мужчины забили «стрелку», на которой дело дошло до драки и полной победы ОМОНовца, который сломал отцу своего подопечного челюсть, а заодно избил и самого подростка, который пытался заступиться за своего родителя.

Пострадавший попал в больницу и задумал написать на обидчика заявление в полицию, но тот его навестил и посоветовал этого не делать, чтобы не получить еще больше проблем.

Сам Герасимов отрицает свою вину и говорит, что отец с сыном на него напали первые (да еще и с кирпичом), а он защищался, как мог, и случайно избил обоих.

Помимо всего, после инцидента подростку приходят записки с угрозами:

«Мы знаем, где ты живешь, забьем битами тебя и твою семью. Мы знаем, где ты живешь. Тварь, мы тебя убьем».

Напомним, недавно бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя.

Александр Черненко
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Теги

драка

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