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Чемпион Европы Йока получил нового соперника

Олимпийский чемпион вернется в ринг 10 сентября
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 22:59
Чемпион Европы Йока получил нового соперника
Тони Йока / Фото: Archyde
Чемпион Европы в супертяжелом весе Тони Йока (10-0, 8 КО) проведет следующий бой 10 сентября.

Оппонентом олимпийского чемпиона-2016 станет хорват Петар Милаш (15-0-0, 11 KO).

XSPORT считает, что идеальным соперником для Йоки стал бы кубинский ветеран Луис Ортис (32-2, 27 КО).

Ранее нового соперника получил россиянин Мурат Гассиев.
Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Тони Йока

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