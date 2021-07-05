Тони Йока лишился соперника в бою за звание чемпиона Европы
Чемпион Европы Йока получил нового соперника
Олимпийский чемпион вернется в ринг 10 сентября
5 июля 22:59
Тони Йока / Фото: ArchydeЧемпион Европы в супертяжелом весе Тони Йока (10-0, 8 КО) проведет следующий бой 10 сентября.
Оппонентом олимпийского чемпиона-2016 станет хорват Петар Милаш (15-0-0, 11 KO).
XSPORT считает, что идеальным соперником для Йоки стал бы кубинский ветеран Луис Ортис (32-2, 27 КО).
Ранее нового соперника получил россиянин Мурат Гассиев.
Комментарии 0