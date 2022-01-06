Чемпион крузервейта после работы с Джошуа решил пойти по пути Усика. А Энтони ему в этом помогает

Повторит ли Околи достижения украинца в «королевском» дивизионе?

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) перезаряжается в Дубае.



AJ в конце декабря получил пополнение в команде. Сначала британец начал тренироваться с чемпионом крузервейта Лоуренсом Околи (16-0, 13 KO), с которым уже успел и немного поработать в ринге. А также заручился поддержкой звездного Флойда Мейвезера.

Кстати, чемпион бывшего дивизиона Александра Усика (19-0, 13 KO) после встречи с Джошуа намеревается повторить путь украинца.

В своих соцсетях Околи заинтриговал сообщением о возможном поединке в хэвивейте. Может, не только Джошуа что-то черпает у своего соотечественника? Как видим, помочь Лоуренсу Джошуа не прочь.

Накануне реванша с Усиком Джошуа заявил, что он еще не потерял возможность стать великим.