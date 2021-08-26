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Чемпион мира Чарло арестован за разбой в одном из баров США

Боксер содержится под стражей
Бокс Профессиональный бокс
07:35
Чемпион мира Чарло арестован за разбой в одном из баров США
Джермалл Чарло / фото - TMZ Sport

Обладатель пояса WBC в средней весовой категории Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) арестован из-за ссоры с официанткой в одном из баров Сан-Антонио, США.

16 июля боксер отдыхал в баре со своими друзьями. После того, как на карте Чарло не хватило денег, чтобы расплатиться Джермалл забрал свои документы вместе с чаевыми официантки и покинул заведение. Об этом передает TMZ Sports.

У адвоката чемпиона мира Кента Шаффера есть другая версия произошедшего. На данный момент они ходатайствуют о выходе американца под залог.

«Джермалл ни разу не грабил кого-либо и не забирал какую-либо собственность, кроме своей. Когда карта Чарло была отклонена, он получил уведомление от банка с вопросом, выставил ли он счет.

Он ответил утвердительно. Банк сообщил, чтобы Джермалл снова совершил платеж. Официантка пошла проверить счет, но вернулась, сказав, что не может найти карту.

Джермалл был расстроен тем, что его карта пропала, поскольку это была дебетовая карта, привязанная к счету с существенной суммой денег.

Чарло забрал у официантки ID-документ, сказав, что не хочет, чтобы она потеряла и его.

Через несколько часов помощник Джермалла связался с клубом, чтобы дать им другой номер кредитной карты, но клуб отказался принять его».

Вскоре может состояться бою с учасием украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10), победитель которого получит шанс встретиться с Чарло.

Антон Кривенко
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