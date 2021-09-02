Гутцайт: «Хижняк просто взял, снял с шеи и потом отдал сопернику золотую медаль»
Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2020 Хижняк женился
Избранницу боксера зовут Татьяна
2 сентября 14:44
Хижняк с женой / фото - Facebook
Перспективный украинский боксер Александр Хижняк женился на своей возлюбленной Татьяне. Серебряный призер Олимпиады и чемпион мира свою свадьбу отпраздновал в родной Полтаве.
Городские власти ранее наградили боксера солидной премией.
Хижняк пока что не собирается переходить в профессиональный бокс.