Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2020 Хижняк женился

Избранницу боксера зовут Татьяна

Хижняк с женой / фото - Facebook

Перспективный украинский боксер Александр Хижняк женился на своей возлюбленной Татьяне. Серебряный призер Олимпиады и чемпион мира свою свадьбу отпраздновал в родной Полтаве.

Городские власти ранее наградили боксера солидной премией.

Хижняк пока что не собирается переходить в профессиональный бокс.