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Чемпион мира из Британии высказался о бое Усик – Джошуа

Лоуренс Околи дрался в андеркарде поединка украинца и «Эй Джея»
Бокс Профессиональный бокс
12:27
Чемпион мира из Британии высказался о бое Усик – Джошуа

Чемпион мира WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи поделился мнением о бое обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Я думаю, что Усик боксировал очень хорошо, удерживал центр ринга. Он отлично выбирал удары и делал большой объем работы. Безусловно, Джошуа было трудно, потому что он не мог постоянно доносить тяжелые удары.

У Усика получалось забирать раунд за раундом. Любому супертяжеловесу тяжело все время двигаться с таким боксером, как Усик, который был хорошо подготовленным крузером, если ты его не зацепил и не сделал последние несколько раундов чрезвычайно сложными для него.

Когда я смотрел бой вживую, то думал, что Усик побеждает. Возможно, было много близким раундов, в которых Усик затем проделывал отличную работу и забирал их себе. Я не считал по раундам, но Усик победил. Я смотрел на незначительные аспекты, которые в теории мог бы использовать Джошуа, чтобы сделать этот бой другим».


В андекарде вечера бокса Усик – Джошуа Околи нокаутировал Дилана Прашовича.

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится весной 2022 года. Поединок может пройти в Украине, однако против этого одна существенная преграда, которая независит ни от боксеров, ни от промоутеров.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Лоуренс Околи Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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