Чемпион мира из Британии высказался о бое Усик – Джошуа

Чемпион мира WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи поделился мнением о бое обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

У Усика получалось забирать раунд за раундом. Любому супертяжеловесу тяжело все время двигаться с таким боксером, как Усик, который был хорошо подготовленным крузером, если ты его не зацепил и не сделал последние несколько раундов чрезвычайно сложными для него.

Когда я смотрел бой вживую, то думал, что Усик побеждает. Возможно, было много близким раундов, в которых Усик затем проделывал отличную работу и забирал их себе. Я не считал по раундам, но Усик победил. Я смотрел на незначительные аспекты, которые в теории мог бы использовать Джошуа, чтобы сделать этот бой другим».