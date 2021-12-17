Чемпион мира из России готов драться с Гвоздиком

Это не Артур Бетербиев

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Чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) признался, что готов принять бой против украинца Александра Гвоздика, но только если у него не будет более привлекательных вариантов:

«Меня заводят бои, когда я движусь вперед. Если честно сказать, я и с Умаром Саламовым не очень хотел боксировать. В каком смысле не очень хотел? Мне охота тоже что-то получать от боев, а не просто быть шансом для кого-то - для возвращения или чтобы кто-то завоевал титул. Мне охота самому получать шансы побоксировать за другой титул. Но из-за отсутствия таких серьезных шансов, конечно, я беру такие бои. Поэтому если сложатся карты, то почему нет?»

Последний бой Гвоздик провел 18 октября 2019 года против другого россиянина Артура Бетербиева, уступив техническим нокаутом в десятом раунде. Тогда же украинец потерял пояс WBC, а затем и вовсе завершил карьеру.

Тем не менее, периодически в своих интервью Гвоздик говорит о возможном возвращении в ринг.