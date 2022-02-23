Чемпион мира: «Ломаченко побьет Камбососа увереннее чем Хэйни»

Василий Ломаченко / Фото: Boxing News

Временный чемпион мира по версии WBA в первом полулегком весе Крис Колберт (16-0, 6 KO) высказался о потенциальных боях абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Слова боксера приводит портал Boxing News 24.



Я посоветовал бы ему опустить планку максимально низко и провести бой против соперника, которого предоставит одна из санкционирующих организаций.

Нужно отдать должное Камбососу, но думаю, что он проиграет Хэйни и Ломаченко, но это будут хорошие поединки. Думаю, Ломаченко побьет его еще уверенней, потому что он очень техничный боксер».