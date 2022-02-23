Хирн: «DAZN очень активно пытается устроить бой Хэйни – Камбосос»
Чемпион мира: «Ломаченко побьет Камбососа увереннее чем Хэйни»
Колберт отметил технический арсенал украинца
11:59
Василий Ломаченко / Фото: Boxing News
Временный чемпион мира по версии WBA в первом полулегком весе Крис Колберт (16-0, 6 KO) высказался о потенциальных боях абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Слова боксера приводит портал Boxing News 24.
«Будь я на месте Камбососа, то держался подальше от Дэвина Хэйни. Пусть он наслаждается своими поясами. При этом, Джордж только что провел очень тяжелый бой, к которому готовился целый год.
Я посоветовал бы ему опустить планку максимально низко и провести бой против соперника, которого предоставит одна из санкционирующих организаций.
Нужно отдать должное Камбососу, но думаю, что он проиграет Хэйни и Ломаченко, но это будут хорошие поединки. Думаю, Ломаченко побьет его еще уверенней, потому что он очень техничный боксер».
Напомним, ранее другой проспект заявил, что Ломаченко уничтожит Камбососа.