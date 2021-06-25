Чемпион мира Мартинес: «Провести бой с Далакяном было бы большой гордостью»

Хулио Сезар Матинес / фото - Bad Left Hook

Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе Хулио Сезар Мартинес (17-1, 13 КО) высказался о боях с обладателями других поясов в дивизионе. В беседе с Boxing Scene мексиканец поделился мнением о встрече с чемпионом по версии WBA Артемом Далакяном (20-0, 14 КО).

Санни Эдвардс только что взял титул IBF. Я был бы горд и очень счастлив, если бы он дал мне возможность сразиться с ним за объединение.

Провести бой с чемпионом WBA Артемом Далакяном тоже было бы большой гордостью. Он также непобежден. Он боец, готовый к столкновениям, способный на нокаут.

Я хочу встречаться я с лучшими».