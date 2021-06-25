Далакяна не будет. Чемпиону WBC Мартинесу нашли другого соперника
Чемпион мира Мартинес: «Провести бой с Далакяном было бы большой гордостью»
Украинец ранее получил вызов от панамского боксера
21:54
Хулио Сезар Матинес / фото - Bad Left Hook
Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе Хулио Сезар Мартинес (17-1, 13 КО) высказался о боях с обладателями других поясов в дивизионе. В беседе с Boxing Scene мексиканец поделился мнением о встрече с чемпионом по версии WBA Артемом Далакяном (20-0, 14 КО).
«Моя цель – завоевать все пояса и быть лучшим в наилегчайшем весе. Я всегда говорил, что хочу встретиться с кем угодно и где угодно.
Санни Эдвардс только что взял титул IBF. Я был бы горд и очень счастлив, если бы он дал мне возможность сразиться с ним за объединение.
Провести бой с чемпионом WBA Артемом Далакяном тоже было бы большой гордостью. Он также непобежден. Он боец, готовый к столкновениям, способный на нокаут.
Я хочу встречаться я с лучшими».
Украинцу ранее бросил вызов временный чемпион мира из Панамы.