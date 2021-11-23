Шакур Стивенсон: «Кроуфорд побил бы Альвареса»
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Шакур Стивенсон предпочитает провести бой против Оскара Вальдеса
21 ноября 21:52
Фото: DAZN
Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) признался, что бою с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) предпочел бы поединок с Оскаром Вальдесом (30-0, 23 КО):
«Мы видели, как Ломаченко проиграл дважды, правильно? Он победил много отличных бойцов, но мы видели два его поражения. Сколько раз проигрывал Вальдес? Дайте ответ на мой вопрос. Пока мы никогда не видели, как он проигрывает.
Фанаты пытаются все перекрутить так, будто Ломаченко лучше, чем Вальдес. Но в данный момент Оскар выдал отличное выступление против Мигеля Берчельта, отправил его в нокаут. Как я говорил, его никогда не побеждали. Мы видели, как Ломаченко вышел в ринг с Теофимо и выглядел напуганным».
Напомним, промоутер Ломаченко Боб Арум хочет организовать украинцу бой со Стивенсоном, но только если «Хай-тек» пройдет Ричарда Комми.