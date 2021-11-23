Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса

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Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) признался, что бою с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) предпочел бы поединок с Оскаром Вальдесом (30-0, 23 КО):

Фанаты пытаются все перекрутить так, будто Ломаченко лучше, чем Вальдес. Но в данный момент Оскар выдал отличное выступление против Мигеля Берчельта, отправил его в нокаут. Как я говорил, его никогда не побеждали. Мы видели, как Ломаченко вышел в ринг с Теофимо и выглядел напуганным».