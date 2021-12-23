Чемпион полулегкого веса, в бою с которым Ломаченко завоевал первый титул, узнал дату следующего поединка

Рассел проведет четвертую защиту пояса WBC

Фото: Showtime

Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гэри Рассел-младший (31-1, 18 KO) 22 января проведет в США свой следующий поединок.



Американца ждет четвертая защита титула, а его соперником станет филиппинец Марк Магсайо (23-0, 16 KO). Отметим, что в бою с Расселом завоевал свой первый титул чемпиона мира Василий Ломаченко (16-2, 11 KO). Украинец победил решением судей и стал чемпионом по версии WBO.

Рассел хотел взять реванш у украинца, но боя так и не добился.