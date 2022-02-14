Чемпион UFC Адесанья: «Усик – просто феноменальный боксер, он потрясающий»

Но в реванше Исраэль будет болеть за Джошуа

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) во время пресс-конференции после UFC 271 высказался о будущем реванше Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)

Фьюри будет биться с Уайтом, а Джошуа – с Усиком, победители этих поединков столкнутся. Надеешься ли ты, что Джошуа станет абсолютным чемпионом мира?

Конечно. Я всегда топлю за своих людей. Энтони – достойный парень, он просто столкнулся с некоторыми проблемами. Да и Усик – просто феноменальный боксер, он потрясающий. Я думаю, что любой может побить любого в любую ночь, но я всегда болею за своих.

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на май-июнь 2022 года. Недавно Эдди Хирн рассказал, когда будет официально объявлено о втором поединке.