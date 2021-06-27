Ломаченко: «Все видели меня, и все ждут реванша с Лопесом»
«Чемпион». Усик поздравил Ломаченко после феноменальной победы над Накатани
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях нокаутировал японца в девятом раунде
07:48
Усик и Ломаченко / Фото: Facebook
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) досрочно завершил поединок с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) нокаутом в девятом раунде.
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) в Instagram поздравил соотечественника с победой:
Видео нокаута поединка Ломаченко – Накатани.
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