Фаниян отстоял свой титул WBO Oriental
Чемпион в полулегком весе Малиновский поднялся в рейтинге WBO
Постол покинул топ-15, а чемпион WBO Oriental Фанила стал 14-м
13:45
Олег Малиновский / Фото: K2 Promotions
WBO на своем официальном сайте опубликовала изменение своих рейтингов.
Так, обладатель пояса WBO Inter-Continental в полулегком весе Олег Малиновский (22-0, 8 KO) вновь поднялся – теперь украинец занимает третье место в рейтинг-листе организации в своем дивизионе.
В первом полусреднем весе экс-чемпион мира Виктор Постол (31-3, 12 KO) потерял место в топ-15, а обладатель титула WBO Oriental Арам Фаниян (21-1- 4 KO) с 15-й позиции переместился на 14-ю.
Напомним, что в июле рейтинг-лист легкого веса возглавил Василий Ломаченко (15-2, 11 KO).
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