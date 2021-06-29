Ломаченко: «Несмотря на размеры Джошуа, Усик имеет большие шансы на победу благодаря скорости»
«Чемпион вернулся, теперь осталось вернуть свои пояса». Звезда Голливуда поздравил Ломаченко с феноменальным выступлением
Уолберг признался, что горд за «Хай-Тека» после поединка с Накатани
16:35
Ломаченко в поединке с Накатани / Фото: Top Rank
Звезда Голливуда Марк Уолберг записал поздравление экс-лидеру легкого веса Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) после уверенной победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO)
нокаутом в девятом раунде:
Эй, чемпион. Что за выступление, Лома. Очень горд за тебя, дружище. Хотелось бы побывать на этом поединке. Вернулся сильнее – это то, что заложено в слове «чемпион». После поражение ты сосредоточился на цели и вернулся сильнее. Верни свои пояса в бою с Теофимо. Еще раз поздравляю, ты реальный чемпион, люблю тебя.
Напомним, что промоутер украинца Боб Арум уже начал переговоры о реванше «Хай-Тека» с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
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