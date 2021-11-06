Чемпион WBC в легком весе хочет боя с Ломаченко: «Этот пояс достался мне от него»

Девин Хэйни заявил, что уже давно вызывает на поединок украинца

Фото: CBS Sports

Чемпион мира WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) выразил готовность провести бой против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО):

«Конечно, я хочу драться с Ломаченко. Я ни от кого не бегаю, никого не избегаю. Я хочу устраивать крупнейшие поединки. Я уже и не помню, когда начал вызывать Ломаченко. Видите мой пояс? Он достался мне от Ломаченко. Так что ладно вам. Я уже достаточно давно бросаю ему вызовы».

4 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе Хэйни подерется с Джозефом Диасом-младшим. После этого влиятельный промоутер Эдди Хирн хочет организовать ему бой против Теофимо Лопеса.

Что касается Ломаченко, то ему 11 декабря предстоит поединок с Ричардом Комми.