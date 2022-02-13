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Чемпион WBC в тяжелом весе: «Если Альварес поднимется в крузервейт, то будет брутально нокаутирован»
Илунга Макабу уверен, что он не менее звездный боксер, чем Канело
13 февраля 14:33
Фото: Boxing Scene
Чемпион мира WBC в тяжелом весе Илунга Макабу (29-2, 25 КО) пообещал нокаутировать лучшего боксера мира независимо от весовых категорий Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), если тот все же поднимется в крузервейт:
«Он совершает большую ошибку. У меня складывается впечатление, что он играется, что он шутит с боксом. В общем, если он поднимется в крузервейт, то будет брутально нокаутирован. Если они думают, что у Канело сильный удар, тогда они понятия не имеют, чего ожидать от меня.
Канело – суперзвезда, но и я тоже. Это ведь они запросили такой бой. Могу сказать, что поднимаясь в крузервейт, он подвергает себя серьезной опасности. Он совершает ошибку, потому что если это случится, я его нокаутирую. Если вы думаете, что он может нокаутировать Макабу, вы ошибаетесь. Я готов к бою и могу его вырубить».
Отметим, что в последнее время разговоры о переходе Альвареса в тяжелый вес поутихли. Промоутеры предлагают ему третий бой с Геннадием Головкиным или же поединки с чемпионами полутяжелого веса.
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