Чемпионат мира на XSPORT – призовые свыше 2,5 миллиона долларов и рекордное количество весовых категорий

Победители получат 100 тысяч

Цотне Рогава / Фото: fbu.org.ua

C 24 октября по 6 ноября пройдет чемпионат мира по боксу в Белграде.

На турнире будут определены чемпионы в рекордном количестве весовых категорий – 13 дивизионов. Также призеры континентального первенства получат солидные призовые – 100 тысяч долларов для чемпиона, по 50 и 25 тысяч получат серебряные и бронзовые призеры. Общий призовой фонд составит 2,6 миллиона долларов.

Ранее о предстоящем турнире поделились мнением Цотне Рогава, Иван Папакин и тренер Леонид Лоивский. Трансляции чемпионата мира смотрите на телеканале XSPORT.





