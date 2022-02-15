Чемпионы бокса и UFC. Фьюри назвал сроки боя с Нганну

Тайсон хочет подраться с Фрэнсисом в начале 2023-о года

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) не отказывается от идеи провести поединок с обладателем титула UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (17-3) и назвал сроки боя:



Я собираюсь драться с Нганну в Лас-Вегасе в следующем году, в марте или феврале. Но в следующем году можем замутить несколько безумных боев. Это ж массовый бой. Считаю, он побьет все рекорды PPV в Соединенных Штатах: два чемпиона в супертяжелом весе сойдутся!

Нганну рассматривает вариант уйти из самого популярного промоушена в смешанных единоборствах.