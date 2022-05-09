Черкашин одержал быструю победу над Бонелли
Черкашин: «Промоутер сказав, що треба почати свою кар'єру в США»
Українець в серпні проведе свій бій у Сполучених Штатах
21:40
Федір Черкашин / Фото: AXIOS FIGHT
Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 KO) у інтерв'ю XSPORT розповів про рішення переїхати з Польщі в США для продовження кар'єри.
«Я 12-й у IBF та в топ-15 WBC. Тому ми поговорили з промоутером і він сказав, що треба почати свою кар'єру в США. Тому зараз будуть бої в США».
професійний бій.
Комментарии 0