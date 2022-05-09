Черкашин: «Промоутер сказав, що треба почати свою кар'єру в США»

Українець в серпні проведе свій бій у Сполучених Штатах

Федір Черкашин / Фото: AXIOS FIGHT Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 KO) у інтерв'ю XSPORT розповів про рішення переїхати з Польщі в США для продовження кар'єри. «Я 12-й у IBF та в топ-15 WBC. Тому ми поговорили з промоутером і він сказав, що треба почати свою кар'єру в США. Тому зараз будуть бої в США».

Нагадаємо,

професійний бій. Нагадаємо, Черкашин 19 серпня проведе свій 20-йпрофесійний бій.

Карен Агабекян