Черкашин: «Треба вивчати мову та розмовляти нею»
Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 KO) у інтерв'ю XSPORT висловився щодо війни в Україні та своїх батьків, які не захотіли покидати рідну домівку біля Харкова.
«Я дуже хвилююся за своїх батьків. Я намагаюся їм допомагати, як можу, поки вони у всьому цьому. Але вони не хочуть їхати на захід України. Вони далеко, але ми з ними постійно перебуваємо на зв'язку – благо, що працює інтернет та надається якась гуманітарна допомога.
Я не очікував і в мене досі є гнів і агресивність на те, що робить політичний режим росії. Я просто в шоці. Наскільки це може бути, щоб затягнути настільки, що люди залишилися без будинків і їх вбивають. Це жорстке знущання.
Скільки зборів ми мали на заході України, у Львові і взагалі не було проблем із російською мовою. Не було такого у житті. Мій останній збір у Львові, чотири тижні, 2021-го року – я харчувався говорити українською, але мене ніхто не принижував.
Вони вигадали мовне питання і зараз це їх козир. Але це не так. Вони постійно брешуть і брешуть. Але це, може, також наша помилка, оскільки треба вивчати мову та розмовляти нею. Просто ми виросли у російськомовному середовищі».
Нагадаємо, Черкашин вирішив продовжити свою кар'єру в США.
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