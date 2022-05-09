Черкашин: «Треба вивчати мову та розмовляти нею»

Федір Черкашин / Фото: Instagram

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 KO) у інтерв'ю XSPORT висловився щодо війни в Україні та своїх батьків, які не захотіли покидати рідну домівку біля Харкова.

Я не очікував і в мене досі є гнів і агресивність на те, що робить політичний режим росії. Я просто в шоці. Наскільки це може бути, щоб затягнути настільки, що люди залишилися без будинків і їх вбивають. Це жорстке знущання.

Скільки зборів ми мали на заході України, у Львові і взагалі не було проблем із російською мовою. Не було такого у житті. Мій останній збір у Львові, чотири тижні, 2021-го року – я харчувався говорити українською, але мене ніхто не принижував.

Вони вигадали мовне питання і зараз це їх козир. Але це не так. Вони постійно брешуть і брешуть. Але це, може, також наша помилка, оскільки треба вивчати мову та розмовляти нею. Просто ми виросли у російськомовному середовищі».