Чи вдасться підкорити США? Черкашин свій наступний поєдинок проведе 19 серпня
Черкашин в ефірі XSPORT! Непереможний український боксер 9 травня завітає до програми «Разом до перемоги!»
Підключайтеся до прямого ефіру о 19:00
12:35
Федір Черкашин / Фото - FacebookНепереможний український боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (19-0, 12 KO) завітає до прямого ефіру XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!». Початок запланований 9 травня о 19.00.
Сподіваємося, що все скоро наш марафон до вікторії над рашистами завершиться, але, поки цього не сталося, обіцяємо вам хорошу компанія та класних співбесідників!
Нагадаємо, що раніше XSPORT поспілкувався з срібним призером Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Парвізом Насібовим.
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