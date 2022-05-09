Черкашин в ефірі XSPORT! Непереможний український боксер 9 травня завітає до програми «Разом до перемоги!»

Підключайтеся до прямого ефіру о 19:00

Федір Черкашин / Фото - Facebook

Непереможний український боксер середнього дивізіону(19-0, 12 KO) завітає до прямого ефірув рамках програми «Разом до перемоги!». Початок запланований 9 травня о 19.00.Сподіваємося, що все скоро наш марафон до вікторії над рашистами завершиться, але, поки цього не сталося, обіцяємо вам хорошу компанія та класних співбесідників!Нагадаємо, що раніше XSPORT поспілкувався з срібним призером Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби