«Я бы не кричал, что: «Все, мы разорвем, мы победим». Гвоздик – о бое Усика с Джошуа
Честно ли Джошуа победил на Олимпиаде-2012? Гвоздик считает, что британец проиграл два боя
Один из них – в финале
18:45
Эксклюзив
Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на самом деле проиграл два боя на выигранных им Олимпийских играх-2012 в Лондоне:
Ты помнишь, как Джошуа выиграл Олимпийские игры?
Он, по-моему, ни у кубинца не выиграл (в 1/8 финала счет боя с Эрисланди Савоном 17:16), ни у Каммарелле в финале – мне там итальянец в финале больше понравился.
Но в 2011 году в Баку Джошуа стал вторым, проиграл Меджидову, и я уже тогда знал, уже тогда говорил ребятам, что он станет олимпийским чемпионом, Олимпиада ведь в Лондоне.
Он уже изначально, мне кажется, готовился как проект, может, не как проект даже, а как лицо английского бокса. Поэтому все логично.
Первая часть интервью Александра Гвоздика о возвращении, Александре Хижняке и Василие Ломаченко. Вторая часть интервью о бое Усик – Джошуа, Дмитрии Митрофанове и Денисе Беринчике.
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