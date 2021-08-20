Честно ли Джошуа победил на Олимпиаде-2012? Гвоздик считает, что британец проиграл два боя

Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на самом деле проиграл два боя на выигранных им Олимпийских играх-2012 в Лондоне:

Ты помнишь, как Джошуа выиграл Олимпийские игры?

Но в 2011 году в Баку Джошуа стал вторым, проиграл Меджидову, и я уже тогда знал, уже тогда говорил ребятам, что он станет олимпийским чемпионом, Олимпиада ведь в Лондоне.

Он уже изначально, мне кажется, готовился как проект, может, не как проект даже, а как лицо английского бокса. Поэтому все логично.