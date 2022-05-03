Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 1
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Байер - Айнтрахт 2:0 Окончен
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль 2:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль 2:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
23:10
Смешанные единоборства. Combate Global 5

Чи вдасться підкорити США? Черкашин свій наступний поєдинок проведе 19 серпня

Українець має намір продовжити свою переможну ходу
Бокс Профессиональный бокс
22:28
Чи вдасться підкорити США? Черкашин свій наступний поєдинок проведе 19 серпня
Федір Черкашин / Фото - Facebook
Непереможний український боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (19-0, 12 KO) повернеться до рингу 19 серпня на івенті, який відбудеться на території США. Про це повідомляє Twitter Ukraine Boxing.

В останньому 10-раундовому поєдинку Черкашин переміг Гонсало Коріа (18-5, 7 KO).

Раніше повідомлялося, що Черкашин проводить повноцінний підготовчий табір в США. Нагадаємо, Федір поліпшив свої позиції в рейтингу WBC.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Федор Черкашин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинский проспект проведет тренировочный лагерь в США
Украинский проспект проведет тренировочный лагерь в США
Бокс Профессиональный бокс
13 апреля 20:35

Новости: Бокс

Чи вдасться підкорити США? Черкашин свій наступний поєдинок проведе 19 серпня
Чи вдасться підкорити США? Черкашин свій наступний поєдинок проведе 19 серпня
Профессиональный бокс
22:28
Володимир Кличко: «Для російського імперіалістичного режиму саме наше існування є провокацією, тому що ми є демократією»
Володимир Кличко: «Для російського імперіалістичного режиму саме наше існування є провокацією, тому що ми є демократією»
Профессиональный бокс
21:53
Кроуфорд жаждет поединка со Спенсом за «корону» полусреднего дивизиона
Кроуфорд жаждет поединка со Спенсом за «корону» полусреднего дивизиона
Профессиональный бокс
19:55
Нганну сделал прогноз на потенциальный бой с Фьюри
Нганну сделал прогноз на потенциальный бой с Фьюри
Профессиональный бокс
14:59
Хргович снялся с боя за статус претендента на пояс Усика в андеркарде Канело – Бивол по трагичной причине
Хргович снялся с боя за статус претендента на пояс Усика в андеркарде Канело – Бивол по трагичной причине
Профессиональный бокс
14:42
Бою с Ломаченко быть? Стивенсон готов подняться в дивизион украинца
Бою с Ломаченко быть? Стивенсон готов подняться в дивизион украинца
Профессиональный бокс
13:32
Арум: «У Ломаченко и Усика разные взгляды, но оба – патриоты Украины»
Арум: «У Ломаченко и Усика разные взгляды, но оба – патриоты Украины»
Профессиональный бокс
11:54
Ф'юрі досі не повідомив WBC про завершення кар'єри
Ф'юрі досі не повідомив WBC про завершення кар'єри
Профессиональный бокс
11:10
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Аматорский бокс
10:59
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
10:59
Все новости