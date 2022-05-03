Черкашин одержал быструю победу над Бонелли
Чи вдасться підкорити США? Черкашин свій наступний поєдинок проведе 19 серпня
Українець має намір продовжити свою переможну ходу
22:28
Федір Черкашин / Фото - FacebookНепереможний український боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (19-0, 12 KO) повернеться до рингу 19 серпня на івенті, який відбудеться на території США. Про це повідомляє Twitter Ukraine Boxing.
В останньому 10-раундовому поєдинку Черкашин переміг Гонсало Коріа (18-5, 7 KO).
Раніше повідомлялося, що Черкашин проводить повноцінний підготовчий табір в США. Нагадаємо, Федір поліпшив свої позиції в рейтингу WBC.
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