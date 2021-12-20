Так Дерека не избивали ни Кличко, ни Усик. Хайлайты боя Паркер – Чисора II
Чисора: «Большое уважение Джозефу Паркеру»
Британец поздравил новозеландца с победой в реванше
09:25
Дерек Чисора / фото - boxingscene.com
Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора (32-12, 23 KO) в Instagram обратился к своим болельщикам после поражения в реванше с новозеландцем Джозефом Паркером (30-2, 21 KO).
«Манчестер, спасибо за еще один прием. Большое уважение Джозефу Паркеру за победу. Спасибо всем, кто пришел на арену и переключился на трансляцию. Надеюсь, что у вас получится незабываемое Рождество, увидимся в следующем году. С нами еще не покончено».
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