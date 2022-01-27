Чисора: «Будь я на месте Джошуа, я бы уступил Фьюри бой с Усиком и получил деньжат»

Британец не видит в данном решение ничего плохого

Паркер и Чисора / Фото: Matchroom Британский супертяж Дерек Чисора (32-11б 23 KO) в интервью iFL TV поделился мнением о том, стоит ли Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) брать отступные и не драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO) в следующем бою:

Если тебе заплатят деньжат, чтобы ты посидел, почему нет? Тут все 50 на 50. Ты получил жирный чек, чтобы ты не дрался. Здорово. Почему ты не дерешься? Ты напуган? Знаете, хороший бизнес приносит хорошие деньги. Будь я на его месте, я бы сидел на месте. В этом нет ничего неправильного. Промоутер Джошуа заявил, что боя за «абсолюта» не будет, ведь Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) хочет поединок попроще.

Олег Шумейко-младший