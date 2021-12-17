Чисора: «Джошуа усердно работает и нокаутирует Усика в реванше»

Боксер не сомневается в досрочной победе соотечественника

Фото: CBS Sports

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) поделился ожиданиями от реванша между Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО). Слова боксера приводит boxingnews24.com:

«Джошуа собирается нокаутировать Усика в этот раз. Это бой, который Энтони хочет провести и доказать, что он может победить. Можете вы представить, что Джошуа выиграет этот поединок решением судей? Его после этого назовут великим бойцом? Энтони сейчас усердно работает и нокаутирует Усика в реванше».

Напомним, реванш Усик – Джошуа запланирован на весну 2022 года, при этому существует вероятность, что этот поединок не состоится, если Энтони все же решит взять отступные и отойти в «сторонку».



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