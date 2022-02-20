Чисора: «В реванше Джошуа вытрет пол Усиком»
Чисора: «Фьюри и Уайт не продадут «Уэмбли» – это не тот бой, который будоражит»
Британец считает, что сражение Тайсона и Джошуа – совсем другое дело
22:45
Фото: Matchroom
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12, 23 KO) считает, что в Лондоне бой
чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) не вызовет ажиотажа у публики.
Может быть, на неделе мы увидим пресс-конференцию Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Как вы видите пройдет этот поединок?
Я не знаю, будет ли этот бой в Лондоне или в Вегасе. Они не продадут «Уэмбли». Мне жаль это говорить – они не продадут «Уэмбли». Они не могут продать «Уэмбли». Мне жаль. Тайсон с Диллианом не продаст «Уэмбли».
Почему они не продадут?
Не знаю. Это не тот бой, который будоражит. Будет много болтовни, но... Вот Тайсон и Джошуа продадут «Уэмбли».
Что насчет хода победителя поединка Фьюри – Уайт?
Слушайте, мои деньги с Диллианом. Я должен быть с Диллианом. Диллиан – это мой парень. Забудьте «Цыганского короля». Тайсон, если ты смотришь – пошел ты! Диллиан оторвет тебе голову. Вот так.
Рикки Хаттон считает, что Фьюри стоит быть аккуратнее в бою с Уайтом.
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