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Чисора: «Фьюри, с которым я боксировал в то время, был мошенником»
Британец высказался в в адрес своего соотечественника
07:20
Дерек Чисора / фото - boxingscene.com
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23) не в лучшем свете высказался в адрес чемпиона мира по версии WBC в его весовой категории, соотечественника Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Дерека цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Фьюри, с которым я боксировал в то время, по сути, был мошенником. В то время я называл его ублюдком, но сейчас он крутой парень. Тайсон мне нравится.
Старый, разорившейся Тайсон – ублюдок. Он обманщик. Но в любом случае, это между мной и Фьюри. Он знает, что сделал и как я к этому отношусь».
Тайсон Фьюри включил Дерека Чисору в список топовых боксеров хэвивейта, с которыми хотел бы встретиться в ринге в 2022 году.