Чисора: «Фьюри, с которым я боксировал в то время, был мошенником»

Британец высказался в в адрес своего соотечественника

Дерек Чисора / фото - boxingscene.com Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23) не в лучшем свете высказался в адрес чемпиона мира по версии WBC в его весовой категории, соотечественника Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Дерека цитирует ресурс boxingnews24.com: «Фьюри, с которым я боксировал в то время, по сути, был мошенником. В то время я называл его ублюдком, но сейчас он крутой парень. Тайсон мне нравится. Старый, разорившейся Тайсон – ублюдок. Он обманщик. Но в любом случае, это между мной и Фьюри. Он знает, что сделал и как я к этому отношусь». Тайсон Фьюри включил Дерека Чисору в список топовых боксеров хэвивейта, с которыми хотел бы встретиться в ринге в 2022 году.

Рене Тер Велде