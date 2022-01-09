Чисора готов драться с Уайлдером, несмотря на скепсис окружающих
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора (32-12, 23 КО) заявил, что готов драться против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), даже не смотря на скепсис окружающих, которые практически не оставляют ему шансов в таком бою. Слова Чисоры приводит boxing247.com:
«Я открыт ко всему, потому что люблю драться. Большинство людей не понимают, что некоторые парни хотят, чтобы в Instagram их воспринимали как боксеров. Я хочу, чтобы, когда смотрели на мой послужной список, то говорили: «Да, этот парень дрался со всеми в свое время».
Я не хочу, чтобы люди принимали решение за меня. Я принимаю все свои решение самостоятельно и еще ни разу не пожалел о своем выборе. Так что, если мне предложат поединок с Деонтеем Уайлдером или любым другим бойцом нашего дивизиона, я буду драться, несмотря на мнение окружающих».
Интересно, что ранее даже тренер Чисора признался, что не хочет боя Дерека против Уайлдера:
«Нет, я не хочу этого видеть. Это будет слишком тяжелая ночь для Чисоры.
Дерек – это Дерек, и он будет делать то, что хочет. Ему не так важно, кто что-либо говорит. Это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры.
Он будет прислушиваться к советам людей, когда дело касается противников и тому подобного, но Дерек хочет драться с определенными людьми. Если он хочет поединков, они будут.
Если бы я поступил по-своему, он бы точно не дрался с Деонтеем Уайлдером».
Последний бой Чисора провел 19 декабря, во второй раз уступив Джозефу Паркеру. Уайлдер в октябре проиграл трилогию чемпиону мира WBC Тайсону Фьюри.
Промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с Дереком, уже заявил о готовности организовать бой Чисора – Уайлдер.
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