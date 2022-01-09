Чисора готов драться с Уайлдером, несмотря на скепсис окружающих

Британец рассказал, каким бы боксером хотел остаться в истории

Фото: World Boxing News

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора (32-12, 23 КО) заявил, что готов драться против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), даже не смотря на скепсис окружающих, которые практически не оставляют ему шансов в таком бою. Слова Чисоры приводит boxing247.com:

«Я открыт ко всему, потому что люблю драться. Большинство людей не понимают, что некоторые парни хотят, чтобы в Instagram их воспринимали как боксеров. Я хочу, чтобы, когда смотрели на мой послужной список, то говорили: «Да, этот парень дрался со всеми в свое время». Я не хочу, чтобы люди принимали решение за меня. Я принимаю все свои решение самостоятельно и еще ни разу не пожалел о своем выборе. Так что, если мне предложат поединок с Деонтеем Уайлдером или любым другим бойцом нашего дивизиона, я буду драться, несмотря на мнение окружающих».

Интересно, что ранее даже тренер Чисора признался, что не хочет боя Дерека против Уайлдера:

«Нет, я не хочу этого видеть. Это будет слишком тяжелая ночь для Чисоры. Дерек – это Дерек, и он будет делать то, что хочет. Ему не так важно, кто что-либо говорит. Это то, что он делал на протяжении всей своей карьеры. Он будет прислушиваться к советам людей, когда дело касается противников и тому подобного, но Дерек хочет драться с определенными людьми. Если он хочет поединков, они будут. Если бы я поступил по-своему, он бы точно не дрался с Деонтеем Уайлдером».

Последний бой Чисора провел 19 декабря, во второй раз уступив Джозефу Паркеру. Уайлдер в октябре проиграл трилогию чемпиону мира WBC Тайсону Фьюри.

Промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с Дереком, уже заявил о готовности организовать бой Чисора – Уайлдер.