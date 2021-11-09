Чисора и Паркер провели встретились лицом к лицу накануне реванша

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 13
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь 2:0 Окончен
18:30 Альянс - Оболонь 3:2 Окончен
Хоккей (5 событий из 6) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Ред Уингс - Вегас Голден Найтс 5:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс 2:1 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 4:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз 6:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс 109:126 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз 107:100 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс 91:94 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 101:94 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс 99:94 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 120:107 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс 120:106 Окончен
Теннис (1 событие из 21) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Ангелина Калинина - Мартина Тревисан 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Лос-Анджелес Кингс 1:5 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 96:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 118:95 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 125:118 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:92 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит 113:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 127:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс 104:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 126:123 Окончен
Теннис (2 события из 26) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Элисон Ван Уйтванк - Леся Цуренко 2:0 Окончен
21:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

Чисора и Паркер провели встретились лицом к лицу накануне реванша

Второй поединок между супертяжеловесами состоится в Манчестере

Бокс Профессиональный бокс
19:23
Чисора и Паркер провели встретились лицом к лицу накануне реванша
Паркер и Чисора / Фото - DAZN
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) и британец Дерек Чисора (32-11, 23 КО) провели дебютную битву взглядов накануне реванша.

Второй поединок между боксерами состоится 18 декабря в Манчестере (Великобритания). 



Первый бой между боксерами за титул WBO Interсontinental завершился победой Паркера раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Чисора заключил менеджерское соглашение с компанией Энтони Джошуа.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джозеф Паркер Дерек Чисора

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Паркер – об экс-сопернике Усика: «Жесткий панчер, который выбрасывает настоящие бомбы»
Паркер – об экс-сопернике Усика: «Жесткий панчер, который выбрасывает настоящие бомбы»
Бокс Профессиональный бокс
5 ноября 18:48
Паркер: «Реванш с Чисорой получится намного более ярким, чем был первый бой»
Паркер: «Реванш с Чисорой получится намного более ярким, чем был первый бой»
Бокс Профессиональный бокс
5 ноября 16:07
Экс-чемпион хэвивейта высказался о реванше Усик – Джошуа
Экс-чемпион хэвивейта высказался о реванше Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 19:06
Паркер: «Усик всем доказал, что у маленького супертяжа шансы на победу более высокие»
Паркер: «Усик всем доказал, что у маленького супертяжа шансы на победу более высокие»
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 18:24
Паркер показал актуальную форму за полтора месяца до реванша с Чисорой
Паркер показал актуальную форму за полтора месяца до реванша с Чисорой
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 16:55
Хьюи Фьюри в следующем поединке может сразиться с Чисорой
Хьюи Фьюри в следующем поединке может сразиться с Чисорой
Бокс Профессиональный бокс
19 октября 16:39

Новости: Бокс

Джошуа вернется в США на поиски тренера перед реваншем с Усиком
Джошуа вернется в США на поиски тренера перед реваншем с Усиком
Профессиональный бокс
19:26
Спенс рассказал о состоянии своего здоровья
Спенс рассказал о состоянии своего здоровья
Профессиональный бокс
19:25
Чисора и Паркер провели встретились лицом к лицу накануне реванша
Чисора и Паркер провели встретились лицом к лицу накануне реванша
Профессиональный бокс
19:23
Украина не рассматривается опцией для проведения реванша Усик – Джошуа
Украина не рассматривается опцией для проведения реванша Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
18:45
Выхрист проведет поединок в андеркарде боя Ортис – Мартин. Известно имя соперника
Выхрист проведет поединок в андеркарде боя Ортис – Мартин. Известно имя соперника
Профессиональный бокс
18:41
Котельник: «Представители известных профессиональных клубов уже наводили справки о Захарееве»
Котельник: «Представители известных профессиональных клубов уже наводили справки о Захарееве»
Профессиональный бокс
17:57
«Величайший бой – трилогия с Головкиным». Промоутер порассуждал о ближайших планах Альвареса
«Величайший бой – трилогия с Головкиным». Промоутер порассуждал о ближайших планах Альвареса
Профессиональный бокс
17:25
Камбосос показал комбинации, которые позволят ему забрать у Лопеса все чемпионские пояса
Камбосос показал комбинации, которые позволят ему забрать у Лопеса все чемпионские пояса
Профессиональный бокс
16:28
Редкач: «Мексиканцы спали от боя Шелестюка. Их боксер стоял на ногах, н***й остановили бой – непонятно»
Редкач: «Мексиканцы спали от боя Шелестюка. Их боксер стоял на ногах, н***й остановили бой – непонятно»
Профессиональный бокс
15:39
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
Все новости