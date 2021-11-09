«Ставлю на Канело, но верю в Планта». Джозеф Паркер дал прогноз на предстоящий бой
Чисора и Паркер провели встретились лицом к лицу накануне реванша
Второй поединок между супертяжеловесами состоится в Манчестере
19:23
Паркер и Чисора / Фото - DAZNЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) и британец Дерек Чисора (32-11, 23 КО) провели дебютную битву взглядов накануне реванша.
Второй поединок между боксерами состоится 18 декабря в Манчестере (Великобритания).
Первый бой между боксерами за титул WBO Interсontinental завершился победой Паркера раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что Чисора заключил менеджерское соглашение с компанией Энтони Джошуа.
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