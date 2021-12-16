Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
Чисора: «Когда-то Фьюри был жуликоватой с*чкой»
Британский супертяж поделился воспоминаниями о поединках с «Цыганским королем»
15:57
Дерек Чисора / фото - Getty Images
Известный британский супертяж Дерек Чисора (32-11, 23 КО) в интервью порталу DAZN поделился воспоминаниями о двух поединках с нынешним чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Если честно, то тот Тайсон, с которым я дрался, был жуликоватой с*чкой. Я его и не называл иначе. Только «с*чкой». Но сейчас он другой мужик. Сейчас он стал прикольным дядькой. Мне нравится. Может быть, потому что сейчас он миллионер или даже миллиардер. А его старая версия — тот еще уб*юдок. Но это история между нами двумя. Он знает о чем я говорю. Он знает, что он сделал неправильно. И он знает, что мне это не понравилось».
Напомним, Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном поединке Фьюри с Усиком.