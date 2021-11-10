Чисора уверен в победе Джошуа над Усиком в реванше: «Нам не стоит беспокоиться об этом»
Чисора накануне реванша заявил, что у Паркера нет удара
Боксеры провели первую дуэль взглядов перед вторым боем
21:36
Фото: sportingnews
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора (32-11, 23 КО) все еще не признает, что уступил первый бой новозеландцу Джозефу Паркеру (29-2, 21 КО):
«У Паркера нет удара. Я понятия не имею, как ему отдали победу. И да, я никогда не пересматривал свой бой. Я не смотрел поединки с Усиком и Диллианом Уайтом. Потому что участвовал в них. И я понимаю, что я сделал в них.
Зачем мне смотреть бои, если я был в них? Все эти бойцы рассказывают о том, как они сядут и пересмотрят бой, но ведь они и так понимают, где ошиблись».
Чисора проиграл Паркеру раздельным решением судей – 115:113, 113:115, 111:116.
Накануне боксеры провели первую дуэль взглядов перед реваншем, который состоится 18 декабря в Манчестере.
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