Чисора накануне реванша заявил, что у Паркера нет удара

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Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора (32-11, 23 КО) все еще не признает, что уступил первый бой новозеландцу Джозефу Паркеру (29-2, 21 КО):

Зачем мне смотреть бои, если я был в них? Все эти бойцы рассказывают о том, как они сядут и пересмотрят бой, но ведь они и так понимают, где ошиблись».