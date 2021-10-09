Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов

Британец не внес в свой рейтинг Александра Усика

Дерек Чисора / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) назвал свой Топ-5 рейтинга супертяжелого дивизиона. При этом британец не внес в свой рейтинг новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).

Дерека цитирует портал talksport.com.

«Кого я могу поставить под пятым номером? Я бы поставил Джо Джойса. На четвертом месте, я бы расположился сам. Потому что я все еще в игре. Мой номер три, это Диллиан Уайт. На второе место я бы поставил своего хорошего друга Энтони Джошуа. Первое место, естественно я отдам Тайсону Фьюри. Это из-за его достижений, взлетов и падений. Он выиграл чемпионские титулы, став одним из лучших бойцов на планете. Потом потерял контроль и ушел из бокса на два года. Затем он вернулся и снова стал чемпионом мира».

Также Чисора объяснил, почему он не внес в свой рейтинг Александра Усика.

«Конечно, у Усика теперь есть титулы. Да, он чемпион мира, но Энтони Джошуа приносит так много денег всем. Много людей полюбили бокс из-за Энтони».

Дерек Чисора поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).