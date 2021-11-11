Чисора накануне реванша заявил, что у Паркера нет удара
Чисора: «Не считаю, что третий бой Фьюри – Уайлдер был лучшим в истории супертяжелого веса»
Британец не согласен с мнением многих специалистов
13:45
Дерек Чисора / Фото - skysportsБританский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) в интервью YouTube-каналу iFL TV высказался по поводу третьего поединка между чемпионом WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (31-0, 22 КО) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).
«Да, я был впечатлен трилогией Фьюри – Уайлдер. Сколько там нокаутов у Уайлдера, 40-42? Проблема в том, что когда с 42 нокаутами ты заходишь дальше восьмого раунда, это становится для тебя неизведанной территорией».
«Ты не знаешь, что делаешь, не знаешь, что делать со своей массой. Более того, даже твое тело больше тебе не принадлежит. Ты привык всех нокаутировать, и когда у тебя это не получается, то становится очень сложно».
«Это отличный бой. Американцы пытаются рассказывать, что это один из лучших поединков в супертяжелом весе, но это не так. Я в это не верю. Я так не думаю. Это был хороший бой, но я не считаю его лучшим в истории супертяжелого дивизиона. Нет, он таким не был».
Напомним, Фьюри в третеьм поединке нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.
Ранее сообщалось, что Фьюри согласен в следующем бою подраться с обязательным претендентом на пояс Диллианом Уайтом.