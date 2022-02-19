Чисора обратился к братьям Кличко, вспомнив бой десятилетней давности против Виталия

Британец проиграл украинцу единогласным решением судей

Фото: Bleacher Report

18 февраля 2012 года состоялся бой между Виталием Кличко и Дереком Чисорой. Украинец уверенно перебоксировал британца, забрав практически все раунды.

Но тогда больше запомнился не сам поединок, а то что ему предшествовало. После церемонии взвешивания Дерек дал пощечину Виталию, а уже находясь в ринге плюнул водой во Владимира.

И вот теперь в Instagram Чисора поздравил братьев с десятой годовщиной с момента того боя:

«Счастливой десятой годовщины моим любимым братьям Кличко».

Ранее промоутер назвал потенциальных соперников для Чисоры.

