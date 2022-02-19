Уоррен: «Фьюри дрался с Владимиром Кличко в его логове – не говорите, что Тайсон боится Усика»
Чисора обратился к братьям Кличко, вспомнив бой десятилетней давности против Виталия
Британец проиграл украинцу единогласным решением судей
13:18
Фото: Bleacher Report
18 февраля 2012 года состоялся бой между Виталием Кличко и Дереком Чисорой. Украинец уверенно перебоксировал британца, забрав практически все раунды.
Но тогда больше запомнился не сам поединок, а то что ему предшествовало. После церемонии взвешивания Дерек дал пощечину Виталию, а уже находясь в ринге плюнул водой во Владимира.
И вот теперь в Instagram Чисора поздравил братьев с десятой годовщиной с момента того боя:
«Счастливой десятой годовщины моим любимым братьям Кличко».
Ранее промоутер назвал потенциальных соперников для Чисоры.