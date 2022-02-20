Чисора обратился к братьям Кличко, вспомнив бой десятилетней давности против Виталия
Чисора обратился к Уайлдеру: «Я хочу приехать в Америку и устроить с тобой войну»
Британец готов отправиться в США ради поединка с «Бронзовым Бомбардировщиком»
15:25
Дерек Чисора / фото - boxingscene.com
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12, 23 KO) в интервью SecondsOut бросил вызов бывшему чемпиона мира в его дивизионе Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO).
«Я большой поклонник «Бронзового Бомбардировщика», но знаете что? Мужик, прежде чем ты повесишь перчатки на гвоздь, позволь мне почувствовать твою мощь. Я хочу приехать в Америку и устроить с тобой войну, брат. Я уже одет для поездки в США, давай пошумим, детка. Я хочу почувствовать эту мощь. Люди говорят, что у Уайлдера есть мощь, но я так не думаю.
Если ты получишь это сообщение, то дай мне знать. Лас-Вегас или ты приедешь на «Уэмбли», малыш? Как я его побью? Устрою ему войну, вот и все. Это будет война».
Дерек Чисора нацелен на три поединка в 2022 году.
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