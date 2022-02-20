Чисора обратился к Уайлдеру: «Я хочу приехать в Америку и устроить с тобой войну»

Дерек Чисора / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12, 23 KO) в интервью SecondsOut бросил вызов бывшему чемпиона мира в его дивизионе Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO).

Если ты получишь это сообщение, то дай мне знать. Лас-Вегас или ты приедешь на «Уэмбли», малыш? Как я его побью? Устрою ему войну, вот и все. Это будет война».