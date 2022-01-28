Чисора: «Будь я на месте Джошуа, я бы уступил Фьюри бой с Усиком и получил деньжат»
Чисора планирует провести три боя за год
У британца большие планы на 2022-й
13:23
Фото: Matchroom
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-12, 23 KO) в интервью iFL TV поделился планами на будущее:
Планирую вернуться в ринг в апреле. O2 Arena в Лондоне или в Манчестере подерусь. Еще 1 бой будет в декабре, на Рождество. Так а что насчет осени? Осень или лето. Тогда можно будет подраться. Вот и все, 3 боя вместо двух. Все так быстро меняется.
Чисора рекомендует Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) уйти в сторону, чтобы Александр Усик (19-0, 13 KO) и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) подрались за звание абсолютного чемпиона.